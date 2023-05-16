Аналитики назвали туристические регионы — лидеры по покупке мебели

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О том, в каких регионах чаще всего заказывают мебель для внутреннего туризма, «Вечерней Москве» рассказали аналитики мебельной компании Mr.Doors.

Уточняется, что излюбленными местами для отдыха россиян внутри страны традиционно являются Краснодарский край, столичный регион, Санкт-Петербург и Поволжье.

По словам аналитиков, в выборку попали заказы, совершенные с января по май 2023 и 2022 годов. Так, абсолютным лидером уже два года подряд считается столичный регион с более чем 60 процентов заказов мебели среди туристических регионов. Дальше идет Северная столица — Санкт-Петербург — чей показатель составил более 13 процентов. Замыкает тройку лидеров Поволжье с показателем около 12 процентов.

Отмечается, что в Москве и области количество заказов в рассрочку не меняется и составляет пять процентов от года к году. Однако на примере других регионов видно, что этот финансовый инструмент показывает рост.

По приведенным данным аналитиков, регионы — лидеры по рассрочкам выглядят так: Поволжье с 12 процентами, чей рост составил два процента за 2022 год; Краснодарский край и Республика Крым с 11 процентами, где рост составил пять процентов по сравнению с прошлым годом. И на третьей позиции — Санкт-Петербург, где 10 процентов заказов с ростом на три процента.

Как утверждают аналитики, среди заказов россиян лидирует мебель для кухонь. Лидером по заказам стал Юг России с показателем 46 процентов от общего количества. Для сравнения: за тот же период в прошлом году заказов было на 12 процентов меньше. Вторую строчку в рейтинге занимает Поволжье с 42 процентами заказов. И последнее место у Санкт-Петербурга и области с 30 процентами заказов кухонь от общего числа.

Недавно также был составлен рейтинг городов-миллионников России с самыми высокими показателями рынка труда.