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Для тушения пожара в ангаре на юго-востоке Москвы привлекли вертолет К-32

Степан Жирнов
Происшествия
Для тушения пожара в ангаре на юго-востоке Москвы привлекли вертолет К-32
Фото: пресс-служба МЧС по Москве
Москва, Южнопортовая улица, 19Ас1 Карта всех событий

Для тушения пожара на Южнопортовой улице привлекли вертолет К-32. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС России по городу во вторник, 16 мая.

На месте происшествия работают пожарно-спасательные отряды. Сообщений о пострадавших не поступало.

Видео: Пресс-служба МЧС по Москве

Возгорание, о котором идет речь, произошло в 12:33 в доме № 19а, строение 1, на Южнопортновой улице. Горит прессованная бумага в помещении предприятия, которое занимается утилизацией вторсырья. Угрозы распространения огня нет. Площадь возгорания составляет 1800 квадратных метров.

Другой пожар произошел на северо-востоке Москвы вечером в понедельник, 15 мая. Горела квартира жилого дома № 10 на Заповедной улице. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. В ходе тушения пожарные спасли восемь жителей дома. Один человек погиб.

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