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Приметы и советы

Врач Иванов рассказал, чем опасен йод

Ирина Игнатенко
Общество
Врач Иванов рассказал, чем опасен йод
Фото: YouTube-канал «Жить Здорово!» / скриншот

Врач-эндокринолог Владимир Иванов рассказал, чем может быть опасен йод.

Он отметил, что не рекомендует пользоваться йодом в качестве антисептика. Лучше использовать хлоргексидин — это безопаснее для здоровья щитовидной железы.

Врач пояснил, что большое количество йода может навредить и привести к неприятным последствиям, с которыми эндокринологи постоянно сталкиваются. При смазывании кожи йодом последний быстро всасывается.

— При его дефиците в железах могут образовываться небольшие узлы. И если в них будет быстро поступать йод из сеточки, то узел быстро образует гормоны Т3 и Т4. А если таких узлов больше одного, что часто и бывает, то может развиться тиреотоксикоз, — пояснил врач в комментарии Общественной Службе Новостей.

Существует список препаратов, которые должны находиться в аптечке у каждого туриста. Об этом сообщил профессор кафедры фармакологии Института фармации имени А. П. Нелюбина Сеченовского университета Владимир Чубарев.

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