Концерты Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы» отменили в Узбекистане

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Три запланированных на май концерта лидера рок-группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной отменили в Узбекистане. Об этом во вторник, 16 мая, сообщил билетный оператор iticket.uz.

— В связи с невозможностью выполнения технических райдеров концерты Дианы Арбениной, группы «Ночные снайперы» в Ташкенте 17 мая, Самарканде 18 мая, Бухаре 19 мая будут перенесены, — говорится в сообщении.

Уточняется, что даты новых концертов певицы будут известны в июне, а все проданные билеты будут действительны.

В апреле Тольятти стал седьмым городом России, в котором отменили концерт Дианы Арбениной.

После отмены концертов Арбенина обратилась к поклонникам в социальных сетях. Певица процитировала строки из своей же песни «Гавань», в которых содержится призыв не бояться, а также утверждение о том, что все будет хорошо.

6 апреля в Министерство культуры поступили заявления с просьбами отменить концерт рэпера Василия Вакуленко, более известного под псевдонимом Баста. Группу активистов возмутили слова, сказанные музыкантом во время интервью с Анастасией Ивлеевой.