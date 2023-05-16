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Приметы и советы

В результате взрыва газопровода в ХМАО один человек погиб и пятеро пострадали

Евгений Силаев
Происшествия
В результате взрыва газопровода в ХМАО один человек погиб и пятеро пострадали
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В результате взрыва на магистральном газопроводе Ямал — Европа один человек погиб, а еще пятеро — пострадали. Об этом во вторник, 16 мая, сообщил директор регионального департамента здравоохранения Алексей Добровольский.

— Из шести пострадавших один погиб, пятеро — в тяжелом состоянии. В настоящее время осуществляется эвакуация пострадавших вертолетами санавиации в окружную больницу Нягани, — написал Добровольский в своем Telegram-канале.

По данным экстренных служб, место ЧП расположено в 30 километрах от ближайшего населенного пункта. Причины и обстоятельства взрыва уточняются.

19 февраля прошлого года газопровод загорелся в Луганске после мощного взрыва. Тогда аварийные бригады ГУП «Луганскгаз» выезжали на место происшествия.

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