В результате взрыва газопровода в ХМАО один человек погиб и пятеро пострадали

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В результате взрыва на магистральном газопроводе Ямал — Европа один человек погиб, а еще пятеро — пострадали. Об этом во вторник, 16 мая, сообщил директор регионального департамента здравоохранения Алексей Добровольский.

— Из шести пострадавших один погиб, пятеро — в тяжелом состоянии. В настоящее время осуществляется эвакуация пострадавших вертолетами санавиации в окружную больницу Нягани, — написал Добровольский в своем Telegram-канале.

По данным экстренных служб, место ЧП расположено в 30 километрах от ближайшего населенного пункта. Причины и обстоятельства взрыва уточняются.

19 февраля прошлого года газопровод загорелся в Луганске после мощного взрыва. Тогда аварийные бригады ГУП «Луганскгаз» выезжали на место происшествия.