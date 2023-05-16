Цена бензина АИ-95 на российской бирже обновила рекорд

Фото: АЗС «Газпромнефть»

Стоимость бензина АИ-95 по итогам торгов вторника, 16 мая, обновила исторический рекорд 2021 года. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

К 15:00 по московскому времени тонна бензина стоила 60,608 тысячи рублей, прибавив 1,72 процента. До этого предыдущий максимум по стоимости был зафиксирован в сентябре 2021 года: тогда тонна АИ-95 торговалась по 60,57 тысячи рублей, говорится на сайте биржи.

Politico со ссылкой на источники также сообщало, что все страны — участницы Евросоюза оказались не против ужесточения санкций в отношении энергетического сектора России. Как выяснилось, даже те страны, которые «получают выгоду от незадекларированного импорта российской нефти», не препятствовали этому.

26 апреля стало известно, что Росстат перестал публиковать в отчетах по динамике промышленного производства показатели добычи нефти и газа. Примечательно, что в январе–феврале данные о добыче нефти и газа были предоставлены ведомством. Согласно опубликованным показателям, тогда их индекс снизился на 2,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.