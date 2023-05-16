Форум «Офицерские традиции чести и достоинства» пройдет в Москве 24 мая

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

24 мая в Москве состоится форум «Офицерские традиции чести и достоинства: история и современность». Об этом во вторник, 16 мая, сообщили организаторы мероприятия.

Отмечается, что мероприятие организовано Национальной ассоциацией объединений офицеров вооруженных сил («Мегапир») совместно с Общественным советом при Минобороны России. К участию в форуме приглашаются депутаты Госдумы, сенаторы Совфеда, ветераны Великой Отечественной войны, офицеры московского гарнизона и другие.

По словам организаторов, публичное обсуждение истории и офицерской доблести необходимо в современных условиях. В частности, таким образом планируется укрепить моральное состояние общества и популяризировать службу в вооруженных силах.

Форум состоится 24 мая 2023 года в 15:00 в Общественной палате Российской Федерации по адресу Миусская площадь, дом 7, строение 1. Помимо обсуждения, в рамках мероприятия состоится награждение ветеранов и офицеров боевых действий.

Военнослужащие, выполняющие боевые задачи в зоне специальной военной операции (СВО), зарабатывают от 204 тысяч рублей в месяц, сообщили в Минобороны России. Отмечается, что ежемесячное довольствие зависит от звания, должности и выслуги лет.