Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Форум «Офицерские традиции чести и достоинства» пройдет в Москве 24 мая

Евгений Силаев
Город
Форум «Офицерские традиции чести и достоинства» пройдет в Москве 24 мая
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

24 мая в Москве состоится форум «Офицерские традиции чести и достоинства: история и современность». Об этом во вторник, 16 мая, сообщили организаторы мероприятия.

Отмечается, что мероприятие организовано Национальной ассоциацией объединений офицеров вооруженных сил («Мегапир») совместно с Общественным советом при Минобороны России. К участию в форуме приглашаются депутаты Госдумы, сенаторы Совфеда, ветераны Великой Отечественной войны, офицеры московского гарнизона и другие.

По словам организаторов, публичное обсуждение истории и офицерской доблести необходимо в современных условиях. В частности, таким образом планируется укрепить моральное состояние общества и популяризировать службу в вооруженных силах.

Форум состоится 24 мая 2023 года в 15:00 в Общественной палате Российской Федерации по адресу Миусская площадь, дом 7, строение 1. Помимо обсуждения, в рамках мероприятия состоится награждение ветеранов и офицеров боевых действий.

Военнослужащие, выполняющие боевые задачи в зоне специальной военной операции (СВО), зарабатывают от 204 тысяч рублей в месяц, сообщили в Минобороны России. Отмечается, что ежемесячное довольствие зависит от звания, должности и выслуги лет.

Общественная палата РФ Армия Форумы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Мастер-класс "Как вести свой бло...
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Росток редко похож на плод

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Чита-дрита, чита-маргарита: хорошие отношения с РФ и закон гостеприимства — важный алгоритм для Грузии

Александр Лосото
Александр Лосото

И стены помогают: одно из направлений развития медицины — стационары на дому

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Жалкое зрелище: в Сети появился тизер второго сезона сериала «И просто так»

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Хлебные договоренности: чем закончится ситуация вокруг «зерновой сделки»

Марина Кудинова
Марина Кудинова

Школа открыта для всех жителей

Никита Миронов
Никита Миронов

Евровидение: пляшем да трусами машем

Все мнения
О проекте