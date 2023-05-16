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Приметы и советы

Юрист Воробьев рассказал о процедуре снятия статуса иноагента

Ирина Игнатенко
Общество
Юрист Воробьев рассказал о процедуре снятия статуса иноагента
Фото: shutterstock

Юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьев оценил вероятность снятия статуса иноагента при подаче иска.

Эксперт отметил, что положительной практики по снятию статуса иностранного агента на сегодняшний день не существует. Критерии данного понятия подробно указаны в федеральном законодательстве. Таким образом, довольно непросто найти обстоятельства ошибочного присвоения статуса иноагента.

По мнению юриста, перспективы подачи таких исков не слишком радужные, скорее всего, оспорить решение не получится.

Юрист уточнил, что с подобным иском можно обратиться в Верховный суд, хотя таких случаев еще не было, передает канал 360.

Накануне комик и музыкант Семен Слепаков* и блогер Илья Варламов* подали иски к Министерству юстиции России с требованием снять с них статус иноагента, передает RT.

Ранее аналогичные заявления подали шоумен Максим Галкин* и певица Земфира Рамазанова*. О том, каким образом можно снять с себя такой статус и преуспеют ли в этом селебрити, «Вечерней Москве» рассказал звездный адвокат Сергей Жорин.

*Признаны иноагентами на территории РФ.

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