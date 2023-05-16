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Выставка «Стихи и кролики» откроется в молодежной библиотеке имени Светлова

Оксана Васильева
Общество
Выставка «Стихи и кролики» откроется в молодежной библиотеке имени Светлова
Фото: Пресс-служба мероприятия

18 мая в Центральной городской молодежной библиотеке им. М.А. Светлова открывается выставка «Стихи и кролики». Это совместная работа двух творческих команд: художников арт-группы «Фантазеры» и проекта «Поэтариум», объединяющего разные виды искусства с поэзией.

Каждая выставленная картина сопровождается стихотворением, созданным поэтом под впечатлением от творчества художника. Объединяет все работы общий эмоциональный и жизнеутверждающий посыл, который передает настроение авторов. Сочетание ярких цветов и сильных словесных образов погрузит гостей выставки в мир фантазий, где можно раскрыть свои эмоции, почувствовать красоту и вдохновение, наполнить жизнь смыслом и радостью. Поэты и художники надеются привлечь внимание современников к своему творческому высказыванию.

— Идея выставки – показать актуальное искусство здесь и сейчас. Все гордятся великими отечественными поэтами и художниками, а много ли имён современников сможет назвать не эксперт? А мы есть! Мы открыты и творим для вас! Причём тут Кролики? Как один из счастливых талисманов арт-группы «Фантазеры», пусть и другим кролики принесут удачу, нам не жалко! — рассказал художник Никита Лыткин.

— Нам сразу понравилась идея Фантазеров объединить слово и изображение, создать объем смыслов. Тем более, что это была задача в направлении, которое мы больше всего любим и активно развиваем в проекте «Поэтариум» — ​ в сфере синтеза искусств! Давно учимся создавать уникальные арт-объекты, призванные отображать проекцию внутреннего мира поэта, — отметила поэт Инна Парфенова.

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