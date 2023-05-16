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Приметы и советы

Украина присоединилась к работе киберцентра НАТО в Эстонии

Евгений Силаев
В мире
Украина присоединилась к работе киберцентра НАТО в Эстонии
Фото: president.gov.ua

Украина официально присоединилась к работе киберцентра Североатлантического альянса (НАТО), который расположен в Эстонии. Об этом во вторник, 16 мая, сообщили в МИД страны.

— Сегодня национальный флаг Украины официально поднят в штаб-квартире киберцентра НАТО в Таллине, ознаменовав официальное вхождение Украины в киберцентр, — сообщили в министерстве, заявление которого приводит ТАСС.

Киберцентр НАТО в Эстонии появился в 2008 году. Он занимается вопросами кибербезопасности стран альянса, а также проводит учения, связанные с цифровым воздействием на инфраструктуру других стран.

4 мая украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает получить от Североатлантического альянса четкий сигнал о своем будущем после окончания конфликта. Он также отметил, что в Киеве не рассматривают возможности прекращения получения военной помощи от западных стран.

2 мая представитель Госдепа Соединенных Штатов Ведант Патель заявил, что решение о членстве Украины в НАТО будет принято коллективно.

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