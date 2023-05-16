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Ребенок погиб при атаке бегемота на лодку в Малави

Евгений Белоусов
В мире
Ребенок погиб при атаке бегемота на лодку в Малави
Фото: Pixabay

Годовалый ребенок погиб после атаки бегемота на лодку в крупнейшей реке Малави. Об этом во вторник, 16 мая, сообщает со ссылкой на местные власти агентство Франс Пресс.

— Во вторник власти заявили, что маленький ребенок погиб, 23 человека пропали без вести после того, как бегемот врезался в лодку в реке Шире в Малави, — говорится в публикации.

Всего на момент атаки животного в лодке находились 37 человек. Местные жители сумели вытащить из воды 13 пострадавших. Тело ребенка из реки выловили спасатели, передает агентство.

16 апреля в Оренбургской области стая бродячих собак напала на ребенка, который гулял у гаражей, расположенных во дворе дома. От полученных ран мальчик скончался. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе разбирательств выяснилось, что глава местного управления ЖКХ не провел необходимых мероприятий, в связи с чем его задержали.

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