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Видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт радио «Комсомольская правда». Об этом во вторник, 16 мая, сообщило само издание.

— YouTube удалил канал радио «Комсомольская правда», на котором было 510 тысяч подписчиков, со своей площадки, — говорится в Telegram-канале «Комсомольской правды».

Издание утверждает, что за все время существования канала оно не нарушало правил площадки. «Комсомольская правда» также сообщила о создании нового канала взамен заблокированного.

В марте видеохостинг удалил несколько каналов пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова, известных под псевдонимами Лексус и Вован. Помимо этого, был удален новостной канал «Телега онлайн» коллег Столярова и Кузнецова.

YouTube в конце февраля также заблокировал канал российского дизайнера и блогера Артемия Лебедева. Примечательно, что заблокированный канал только недавно собрал миллион подписчиков.

Глава «Газпром-Медиа» Александр Жаров заявил, что если видеохостинг YouTube продолжит осознанно нарушать российское законодательство, то ресурс могут заблокировать в стране.