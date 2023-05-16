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Приметы и советы

ЦОДД рекомендовал горожанам пересесть на общественный транспорт

Евгений Силаев
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ЦОДД рекомендовал горожанам пересесть на общественный транспорт
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Движение в центре Москвы затруднено и оценивается на восемь баллов, горожанам рекомендуется пересесть на общественный транспорт. Об этом во вторник, 16 мая, сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Отмечается, что основные затруднения наблюдаются на Садовом кольце, ТТК, МКАД и в центральной части столицы. Москвичам рекомендуется отложить поездки на автомобиле и воспользоваться общественным транспортом.

— Будьте аккуратны. Не отвлекайтесь на телефон во время движения, — пишет Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Движение на внутренней стороне 53-го километра МКАД было ранее затруднено. Это было вызвано аварией, участниками которой стали два легковых автомобиля и мотоцикл. Информации о пострадавших из официальных источников не поступало. Позже проезжая часть была освобождена.

Еще одно ДТП произошло на западе столицы во вторник, 16 мая. На Мичуринском проспекте автомобиль сбил двух прохожих, которые пересекали дорогу по пешеходному переходу.

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