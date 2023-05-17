Автоюрист Воропаев назвал причины, почему оформлять ДТП по европротоколу стало невыгодно

Фото: Вечерняя Москва

Оформление ДТП по европротоколу теряет актуальность по причине того, что сумма компенсации по нему не превышает 100 тысяч рублей. Учитывая рост цен на запчасти, этих средств недостаточно для ремонта машины потерпевшей стороны. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал автоюрист Лев Воропаев.

О том, что в 2022 году в РФ доля оформленных при помощи европротокола аварий снизилась с 40 до 34 процентов, сообщили накануне в ряде СМИ. По словам Воропаева, такая тенденция действительно отслеживается, и число желающих оформлять европротокол продолжает сокращаться.

— Европротокол допустимо заполнять двумя способами: на бланке, который водитель получает при оформлении полиса, и в электронном виде — с помощью приложения, — отметил Воропаев.

Упал спрос на оформление европротокола именно на бумажном носителе. Как раз его водитель самостоятельно передает в страховую компанию. И выплата в таком случае не превышает 100 тысяч рублей.

Если же подать данные о происшествии с помощью приложения, то страховая компания получит координаты и фотографии через спутник. Плюс электронной заявки об аварии заключается в том, что оформление самого ДТП в нем занимает не более 30 минут, а компенсационная выплата составляет 400 тысяч рублей, если нет разногласий, и 100 тысяч, если они есть.

— То есть мы говорим о том, что оформление европротокола именно на бумажном бланке максимально невыгодно, поэтому и нет спроса, — уточнил юрист.

Он отметил, что даже в тех случаях, когда происшествие оформляет сотрудник ДПС, следует просить его делать это на бумажном носителе, а в электронном формате через ГИБДД.

— Почему так? Да потому что, оформив через Госавтоинспекцию, лимит ответственности у страховой компании будет до 400 тысяч, а на бумажном носителе — 100 тысяч рублей, — заверил Воропаев.