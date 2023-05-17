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Приметы и советы

Дом по реновации возведут на Верхоянской улице

Араз Салехов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Дом по реновации возведут на Верхоянской улице
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Москва, Верхоянская улица, 14 Карта всех событий

Дом на 408 квартир построят в рамках реализации программы реновации на северо-востоке Москвы. Об этом в среду, 17 мая, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

— Застройщику, Московскому фонду реновации, предстоит возвести восьмую по счету новостройку на Верхоянской улице в рамках городской программы, — сказал он.

Новостройка появится по адресу Верхоянская улица, земельный участок 14. В новостройке запроектировано 408 квартир: 87 однокомнатных, 280 двухкомнатных и 41 трехкомнатная, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Свыше 10 тысяч москвичей стали обладателями новых квартир по программе реновации за первые четыре месяца 2023 года. При этом с начала года более трех тысяч семей воспользовались помощью при переезде в рамках программы реновации.

Также стало известно, что свыше 20 тысяч дополнительных рабочих мест появится на западе Москвы за счет строительства инфраструктуры в рамках программы реновации. На текущий момент для Западного административного округа (ЗАО) столицы утверждено 10 проектов планировки территории.

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