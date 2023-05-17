Il Fatto Quotidiano: Зеленский оскорбил Папу Римского неудачным подарком

Фото: flickr/european_parliament

Президент Украины Владимир Зеленский преподнес Папе римскому Франциску подарок, который оскорбляет христианскую веру. Об этом пишет газета Il Fatto Quotidiano.

Как уточнили в издании, речь идет об иконе Богоматери с Христом-младенцем, представленным одними очертаниями и черным пятном.

— Это должно было символизировать «потерю» украинских детей в конфликте, но для главы Римско-католической церкви и всех христиан «потеря» младенца Иисуса означает утрату Мессии, смысла существования самого института церкви <...>, стирание Христа с креста и отказ от его воскресения, — пишет исторический журналист, писатель и бывший сенатор Раньеро Ла Валле.

Обозреватель отметил, что собеседники преподнесли друг другу достаточно противоречивые подарки: Франциск подарил Зеленскому бронзовое изваяние оливковой ветви, символизирующей мир. В свою очередь украинская делегация подарила священнослужителю образ Богородицы на пуленепробиваемой пластине на красном «кровавом» фоне и с полосами цветов украинского флага, передает издание.

В субботу, 13 мая, Зеленский получил аудиенцию у Папы римского Франциска.

Газета Fatto Quotidiano сообщила, что власти Италии решили устроить «день пропаганды» в честь визита президента Украины. Во время политического шоу корреспонденты начали задавать Зеленскому странные вопросы, не касаясь сложных тем. Кроме того, обозреватель написала, что так называемая свобода слова в ЕС не совсем соблюдалась, поскольку никто из корреспондентов даже не пытался критиковать действия или позицию Зеленского.