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Евросоюз не сможет одновременно принять в свой состав Украину и Турцию в связи с экономическими проблемами. Об этом пишет издание Politico.

— В какой-то момент нам придется дать понять, что Украина и Западные Балканы — это последнее расширение. Немыслимо, чтобы ЕС смог поглотить как Турцию, так и Украину. Рынок этого не вынесет, — сообщил изданию высокопоставленный европейский чиновник.

Поддержка киевского режима со стороны Брюсселя «может вынудить ЕС четко заявить, что Турция никогда не вступит в объединение». В связи с этим в западной части Европы «выдохнут с облегчением» в случае победы действующего президента Турции Реджеп Тайип Эрдогана во втором туре выборов, передает издание.

28 мая в Турции состоится второй тур президентских выборов. Чтобы на выборах в Турции был избран президент, одному из кандидатов было необходимо набрать 50 и более процентов голосов. Ни одному из претендентов это не удалось сделать: Эрдоган набрал 49,51 процента по итогам вскрытия 100 процентов избирательных урн, а его основной соперник, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 44,88 процента.

Вопрос евроинтеграции — ключевой для оппозиции. Однако это в свою очередь ударит по российско-турецким отношениям. Как Кылычдароглу относится к России — в материале «Вечерней Москвы».