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Приметы и советы

Историческую ограду клиники доктора Усольцева на улице 8 Марта отреставрируют

Лейла Алиева
Город
Историческую ограду клиники доктора Усольцева на улице 8 Марта отреставрируют
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Москва, Северный административный округ, улица 8 Марта, 1 Карта всех событий

Специалисты приступили к реставрации исторической ограды психиатрической клиники доктора Ф.А. Усольцева, расположенной на улице 8 марта, дом 1. Об этом в среду, 17 мая, сообщил руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

— Специалисты приступили к долгожданной реставрации этого уникального сооружения. Оно давно нуждалось в проведении качественных работ: на поверхности были зафиксированы биопоражения, частичная утрата штукатурного слоя, трещины. Реставраторы уже укрепили кирпичную кладку цоколя и столбов, — рассказал он.

В рамках работ планируется также отреставрировать входную группу и въездную арку. Также специалисты восстановят деревянные прясла, демонтируют поздние металлические окрытия и установят новые ограды на столбах, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также в столице продолжается реставрация дворца пионеров на Воробьевых горах. Специалисты меняют плиты перекрытий, обновляют стяжку полов и перегородки, обустраивают внутренние инженерные системы.

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