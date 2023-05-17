Историческую ограду клиники доктора Усольцева на улице 8 Марта отреставрируют

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Москва, Северный административный округ, улица 8 Марта, 1 Карта всех событий

Специалисты приступили к реставрации исторической ограды психиатрической клиники доктора Ф.А. Усольцева, расположенной на улице 8 марта, дом 1. Об этом в среду, 17 мая, сообщил руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

— Специалисты приступили к долгожданной реставрации этого уникального сооружения. Оно давно нуждалось в проведении качественных работ: на поверхности были зафиксированы биопоражения, частичная утрата штукатурного слоя, трещины. Реставраторы уже укрепили кирпичную кладку цоколя и столбов, — рассказал он.

В рамках работ планируется также отреставрировать входную группу и въездную арку. Также специалисты восстановят деревянные прясла, демонтируют поздние металлические окрытия и установят новые ограды на столбах, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также в столице продолжается реставрация дворца пионеров на Воробьевых горах. Специалисты меняют плиты перекрытий, обновляют стяжку полов и перегородки, обустраивают внутренние инженерные системы.