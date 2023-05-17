В Центробанке выявили новую схему мошенников по обману россиян

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В России появился новый способ мошенничества: теперь часть злоумышленников притворяется агентами известных финансовых организаций по инвестированию. Об этом рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях в кулуарах конференции «Российский фондовый рынок — 2023».

— Часть мошенников — финансовых пирамид стали маскироваться под крупные финансовые организации. Раньше они делали сайт, похожий на известный финансовый бренд, а сейчас они рассказывают, что являются агентами либо представителями финансовой организации, чаще банков, — сказал он.

По его словам, инвесторы все чаще начинают жаловаться на подобного рода обман, передает РИА Новости.

Накануне Минцифры России подвело итоги первого этапа всероссийской программы кибергигиены. Там рассказали, что только за первый год существования программы более семи миллионов россиян познакомились с полезной информацией по защите от киберугроз и мошенничества в интернете.

Согласно данным столичного МВД, с начала 2023 года было совершено более 13 тысяч мошеннических преступлений с использованием телефонов и IT-технологий. О том, какие мошеннические схемы наиболее популярны у столичных злоумышленников с начала года и как от них защититься, — в материале «Вечерней Москвы».