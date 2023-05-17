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Приметы и советы

Шесть столичных улиц благоустроят в формате «От дома до дома» до конца года

Евгений Силаев
Город
Шесть столичных улиц благоустроят в формате «От дома до дома» до конца года
Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства (КГХ) приступили к благоустройству шести столичных улиц в формате «От дома до дома». Об этом в среду, 17 мая, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

— Формат «От дома до дома» — одна из важных частей общегородской программы «Мой район», направленной на создание комфортных условий для жизни во всех районах и поселениях столицы. Эти работы носят более локальный характер и предусматривают благоустройство территории от фасада здания на одной стороне улицы до фасада здания на другой стороне, — рассказал Бирюков.

Отмечается, что в рамках программы благоустроят улицы Шаболовку, Башиловскую, Нагатинскую и Чертановскую, а также 1-й Донской проезд и Рассветную аллею. На участках ремонта появятся строительные городки, а для жителей организуют безопасные переходы.

Специалисты КГХ проложат дополнительную ливневую систему, заменят дорожное покрытие, установят фонари и парковки, а также дополнительные скамейки. Кроме того, будет озеленена близлежащая территория, а в некоторых местах обустроят детские площадки.

Начались работы по благоустройству территории, которая прилегает к транспортно-пересадочному узлу (ТПУ) «Медведково» в Северо-Восточном административном округе столицы (СВАО). В 2023 году запланировано проведение первого этапа работ, в ходе которого будут обновлены улица Грекова и участок улицы Широкой. Второй этап реализуют уже в следующем году.

Петр Бирюков Благоустройство городское хозяйство
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