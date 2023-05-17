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Приметы и советы

Московские врачи начали определять рассеянный склероз с помощью нейросетей

Лейла Алиева
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Московские врачи начали определять рассеянный склероз с помощью нейросетей
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В столице заработал новый сервис искусственного интеллекта, при помощи которого медики могут распознать рассеянный склероз на магнитно-резонансной томографии головного мозга. Об этом в среду, 17 мая, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Теперь нейросети помогают врачам в поиске признаков рассеянного склероза на лучевых снимках. Это опасное неврологическое заболевание обычно начинает развиваться в молодом возрасте и со временем может привести к тяжелой инвалидности, — рассказала она.

Благодаря искусственному интеллекту увеличилась скорость и точность диагностики МРТ головного мозга. Таким образом, нейросети помогают столичным врачам в поиске патологий по 21 клиническому направлению, передает официальный сайт мэра Москвы.

Искусственный интеллект в восемь раз сократил время на проведение анализа маммографии в столичных медучреждениях, сообщил глава города Сергей Собянин. На сегодняшний день рентгенологи используют около 50 сервисов ИИ. В частности, нейросети наносят на снимки цветовую разметку, производят измерения, определяют признаки рака легких и многое другое.

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