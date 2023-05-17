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Приметы и советы

Юлия Высоцкая покинула Россию после травли в Сети

Араз Салехов
Общество
Юлия Высоцкая покинула Россию после травли в Сети
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Известная кулинарная ведущая Юлия Высоцкая уехала из России. Она не выдержала давления и травли в Сети. Об этом сообщила телеведущая в своих социальных сетях.

— Вот так беру себя за волосы и тащу. Не всегда получается оказаться там где хочется, но всегда получается сдвинуться с места и рвануть, — написала она.

Программа Юлии Высоцкой в последние недели широко обсуждается пользователями интернета. Так, особый восторг у комментаторов вызвали ролики, где телеведущая жарит шашлыки, сырники и готовит томленые томаты.

Телеведущая Ксения Бородина встала на защиту коллеги и резко ответила хейтерам Высоцкой. Она считает, что людям «пора остановиться с этим буллингом».

Социальные сети — инструмент, с помощью которого можно заявить о себе, узнать что-то новое и даже заработать деньги. Несмотря на всю их мощь, многие до сих пор не решаются вести блог публично. Один из страхов — боязнь хейта со стороны комментаторов. Тренер по голосу Седа Каспарова в беседе с «Вечерней Москвой» раскрыла секрет, как правильно реагировать на негатив.

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