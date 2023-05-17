Высоцкая отказалась комментировать скандал с выпусками ее кулинарного шоу и травлю в Сети

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В Сети идет активное обсуждение кулинарных способностей известной актрисы и телеведущей Юлии Высоцкой, после того, как в интернете завирусились ролики с выпусками ее старой программы «Едим дома». СМИ сообщают, что из-за травли ей пришлось уехать из РФ. Корреспондент «Вечерней Москвы» попытался связаться с телеведущей, однако ее пиар-менеджер Инна сообщила, что ситуацию они не комментируют.

— Мы не комментируем ситуацию, — заявила собеседница «ВМ».

Между тем в Сети появляется все больше роликов с блюдами, которые когда-то в эфире ТВ готовила Высоцкая. Комментаторы считают, что они далеки от идеала. Программа «Едим дома» выходила на одном из российских каналов в 2003–2019 годах.

Например, в одной из программ ведущая делилась рецептом пышных мини-сырников. По словам Высоцкой, чтобы сырники получились нежными, они должны быть жидкими внутри и иметь золотистую корочку снаружи. «Чудо-сырники» у телеведущей получились разных размеров и жидкие внутри, а курица на углях в беконе и вовсе сгорела во время жарки. Звезду не смутило, что шашлык готовился на открытом огне вместо углей и, как пишут пользователи, «превратился в золу».

При этом на защиту коллеги встала телеведущая Ксения Бородина. Она резко ответила хейтерам Высоцкой. Бородина считает, что людям «пора остановиться с этим буллингом».