Илон Маск рассказал, какого человека хотел бы видеть президентом США

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Американский предприниматель Илон Маск рассказал в интервью телеканалу CNВС, каким должен был будущий президент США.

— Есть старая поговорка: нами бы лучше управляли люди, набранные случайно по телефонной книге, а не окончившие факультет Гарварда, — отметил он.

Среди других качеств Маск назвал профессионализм и способность исполнять обязанности главы государства, передает CNВС.

Рейтинг одобрения работы Джо Байдена на посту президента Соединенных Штатов снизился до рекордных 37 процентов. «Вечерняя Москва» узнала у политолога Юрия Светова, могут ли Байдена переизбрать на второй срок и кто еще может занять этот пост.

По данным журнала Politico, Джо Байден недоволен слабой поддержкой на кабельном телевидении и жалуется на это своим подчиненным. Издание отметило, что американского президента не устраивают методы защиты в СМИ. Ответственные за подготовку его избирательной кампании на второй президентский срок надеются исправить это.

Байден имеет весьма серьезные шансы на победу в предстоящих выборах главы государства, которые запланированы на 5 ноября 2024 года. Об этом в беседе с «ВМ» заявил политолог-американист Михаил Синельников-Оришак.