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Андрей Бочкарев: Москва предлагает инвесторам построить многофункциональный центр с ФОКом в Вешняках

Араз Салехов
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Андрей Бочкарев: Москва предлагает инвесторам построить многофункциональный центр с ФОКом в Вешняках
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Москва, улица Молдагуловой, 5А Карта всех событий

Инвесторы смогут построить многофункциональный центр с медицинскими помещениями и физкультурно-оздоровительным комплексом (ФОК) в Вешняках. Об этом в среду, 17 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Инвестор строительства здания центра будет определен в ходе торгов. В здании смогут располагаться объекты здравоохранения, общепита, офисы, а также физкультурно-оздоровительный комплекс, — сказал он.

Площадь ФОК составит 4,2 тысячи квадратных метров. Объект будет расположен по адресу улица Молдагуловой, владение 5А, добавила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Кроме того, Москва выставит на аукцион по аренде земельный участок для строительства ФОК. Договор с инвестором заключат на четыре года и 10 месяцев.

Также столичные предприниматели смогут построить многофункциональный центр в Зеленограде. Участок на Новокрюковской улице был выставлен на торги.

В марте мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице построят 32 спортивных объекта по проектам комплексного развития территорий, одобренным в прошлом году. Наибольшее количество спортобъектов построят на северо-востоке города: 14 спорткомплексов общей площадью около 94 тысяч квадратных метров.

Строительство ФОК Андрей Бочкарев
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