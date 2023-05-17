Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Сезонные работы по мониторингу зеленых насаждений стартовали в Москве

Лейла Алиева
Город
Сезонные работы по мониторингу зеленых насаждений стартовали в Москве
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В столице начались сезонные работы по мониторингу зеленых насаждений. Об этом в среду, 17 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Сезонное обследование деревьев и кустарников проводится в столице ежегодно, полученные данные тщательно анализируются и вносятся в фотобанк. Это позволяет получить объективную и целостную картину состояния зеленых насаждений. В этом году работы пройдут на 130 площадках постоянного наблюдения, — говорится в сообщении.

В рамках работ специалисты измерят высоту деревьев, а также диаметр ствола и проекцию кроны. После этого они проверят растение на наличие болезней, вредителей и механических повреждений. Результаты проведенных исследований будут зафиксированы в паспортах и ведомостях площадок наблюдения и на карте-плане, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Также специалисты комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству шести столичных улиц в формате «От дома до дома». В рамках программы планируется привести в порядок улицы Шаболовка, Башиловская, Нагатинская и Чертановская, а также 1-й Донской проезд и Рассветную аллею.

Петр Бирюков Деревья Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Круглый стол "Воспитать патриота...
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Первую Storm Shadow российские войска уже сбили, очередь за дронами

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Почему мы так любим сказки советских режиссеров

Алексей Кочетков
Алексей Кочетков

Победа Эрдогану дастся нелегко

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Росток редко похож на плод

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Чита-дрита, чита-маргарита: хорошие отношения с РФ и закон гостеприимства — важный алгоритм для Грузии

Александр Лосото
Александр Лосото

И стены помогают: одно из направлений развития медицины — стационары на дому

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Жалкое зрелище: в Сети появился тизер второго сезона сериала «И просто так»

Все мнения
О проекте