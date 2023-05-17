Сезонные работы по мониторингу зеленых насаждений стартовали в Москве

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В столице начались сезонные работы по мониторингу зеленых насаждений. Об этом в среду, 17 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Сезонное обследование деревьев и кустарников проводится в столице ежегодно, полученные данные тщательно анализируются и вносятся в фотобанк. Это позволяет получить объективную и целостную картину состояния зеленых насаждений. В этом году работы пройдут на 130 площадках постоянного наблюдения, — говорится в сообщении.

В рамках работ специалисты измерят высоту деревьев, а также диаметр ствола и проекцию кроны. После этого они проверят растение на наличие болезней, вредителей и механических повреждений. Результаты проведенных исследований будут зафиксированы в паспортах и ведомостях площадок наблюдения и на карте-плане, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Также специалисты комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству шести столичных улиц в формате «От дома до дома». В рамках программы планируется привести в порядок улицы Шаболовка, Башиловская, Нагатинская и Чертановская, а также 1-й Донской проезд и Рассветную аллею.