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Приметы и советы

Москвичи рассказали, сколько зарабатывают на своем хобби

Павел Иванов
Финансы
Москвичи рассказали, сколько зарабатывают на своем хобби
Фото: pixabay.com

Москвичи на своем хобби могут зарабатывать до 100 тысяч рублей в месяц. Такой информацией в среду, 17 мая, поделился сервис «Зарплата.ру».

Согласно совместному исследованию социальной сети «Одноклассники» и сервису по поиску работы и подбору персонала «Зарплата.ру», у 31 процента жителей столицы есть хобби, которое при желании можно монетизировать, а 36 процентов уже зарабатывают на своих увлечениях через соцсети.

По приведенным данным, 71 процент респондентов получают от одной до десяти тысяч рублей и только 7 процентов зарабатывают более ста тысяч рублей за реализацию своего хобби.

Москвичи рассказали, сколько зарабатывают на своем хобби Фото: «Зарплата.ру»

Отмечается, что наиболее монетизируемыми увлечениями являются шитье, вязание, ведение блога, а также рисование и фотосъемка. В числе наиболее редких увлечений москвичи отметили стендовый моделизм, составление букетов из чая, радиотеатр, аквариумистику.

Так, 37 процентов опрошенных вкладывают полученные средства в дальнейшее развитие хобби, 52 процента тратят на свои потребности и лишь 11 процентов откладывают заработанные деньги.

3 мая служба занятости населения Москвы анонсировала проведение бесплатных мероприятий для самозанятых и предпринимателей. Эти занятия подойдут как для уже действующих предпринимателей, так и для тех, кто только планирует открыть свое дело.

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