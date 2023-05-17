«Желтый» уровень опасности из-за риска пожаров продлили в Подмосковье до 19 мая

Фото: МЧС / Рязанская область

В Московской области продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за возможных пожаров. Об этом сообщает Гидрометцентр России в среду, 17 мая.

— Период предупреждения — до 11 часов 19 мая. Местами высокая пожарная опасность четвертого класса, — говорится в сообщении.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил в беседе с «Вечерней Москвой» о повышенной пожарной опасности в столичном регионе. Он уточнил, что москвичи начнут ощущать тепло в ближайшие дни. Так, 9 мая столбик термометра поднимался до 15 градусов тепла, а в выходные — до плюс 22 градусов.

Пожароопасная обстановка образуется, если в регионе несколько дней держится сухая и теплая погода. Чем дольше продолжается подобный период, тем легче происходит возгорание. Главный научный сотрудник Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН Дмитрий Замолодчиков объяснил, можно ли предсказать, где возникнут лесные пожары в летний период.

Где безопасно разводить костры, каких мер нужно придерживаться при жарке шашлыка, а также какие правила пожарной безопасности действуют в период отдыха россиян возле лесных массивов, рассказал эксперт по безопасности Михаил Макеев в беседе с «Вечерней Москвой».