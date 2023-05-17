RusVesna: ВС России разрушили оборонный завод «Зоря-Машпроект» под Николаевом

Фото: Минобороны РФ

Российские военные уничтожили оборонный завод «Зоря-Машпроект» под Николаевом с помощью ракеты «Калибр». Об этом в среду, 17 мая, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

— Ударом «Калибров» разрушен оборонный завод «Зоря-Машпроект» под Николаевом. В результате попадания боеприпасов и их обломков ночью частично разрушен объект промышленной инфраструктуры, — говорится в сообщении.

На заводе занимались производством газотурбинных двигателей, в частности для ракетных катеров типа «Молния». Здесь в военных целях расположена военная техника ВСУ, говорится в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны».

16 мая российская авиация ликвидировала автомобильный путепровод в Красном в Донецкой народной республике. В общей сложности на этом направлении летчики совершили девять вылетов.

В Минобороны России сообщили, что штурмовые отряды российской армии овладели еще двумя кварталами Артемовска. Параллельно с этим войска группировки «Юг» нанесли поражение 54-й мотопехотной бригаде, а также 60-й и 93-й механизированным бригадам Вооруженных сил Украины.