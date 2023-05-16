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Армия РФ уничтожила путепровод, по которому ВСУ перебрасывали подкрепления в Артемовск

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Армия РФ уничтожила путепровод, по которому ВСУ перебрасывали подкрепления в Артемовск
Фото: Минобороны РФ

Российская авиация ликвидировала автомобильный путепровод в Красном в Донецкой народной республике (ДНР). По нему украинская армия подтягивала подкрепления в Артемовск. Об этом во вторник, 16 мая, сообщили в Минобороны России.

— В районе населенного пункта Красное Донецкой народной республики авиационным ударом разрушен автомобильный путепровод, по которому осуществлялась переброска подкреплений противника в город Артемовск, — говорится в сообщении.

В общей сложности на этом направлении летчики совершили девять вылетов, сообщает Telegram-канал Минобороны России.

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские силы получили дополнительные резервы в Артемовске. При этом ситуация в городе остается напряженной.

14 мая солдаты украинской армии, которые вернулись из Артемовска, заявили о том, что испытали ужас после столкновений с российскими военными. Военнослужащие рассказали, что артиллерийские обстрелы шли постоянно.

Также Минобороны сообщило, что российские военные высокоточными ударами гиперзвукового комплекса «Кинжал» уничтожили украинский ЗРК Patriot в Киеве.

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