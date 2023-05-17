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Приметы и советы

«Музыкальная ночь» состоится в Музейном городе ВДНХ 20 мая

Араз Салехов
Город
«Музыкальная ночь» состоится в Музейном городе ВДНХ 20 мая
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва
Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

В Музейном городе ВДНХ состоится тематическая программа «Музыкальная ночь». Об этом стало известно в среду, 17 мая.

Она пройдет 20 мая в рамках общегородской акции «Ночь в музее». В ходе мероприятия горожане и гости столицы смогут посетить экскурсии, концерты и театрализованные представления.

Также Музей Победы подготовил онлайн-программу в рамках акции «Ночь музеев». Зрители смогут увидеть цикл программ «Неизвестное об известном»: более 10 видеосюжетов посвящены раритетам из музейной коллекции. Старт программы назначен на 20 мая.

Помимо этого, фестиваль «Спорт есть искусство» пройдет в Москве 20 мая в рамках акции «Ночь в музее». В программе фестиваля запланирован ряд мероприятий. В частности, с 14:00 до 15:00 в «Сухом фонтане» в «Музеоне» состоится массовая тренировка по стретчингу.

В рамках общегородской акции «Ночь в музее» в субботу, 20 мая, Музей транспорта Москвы проведет музейное ралли «Тур культур». Участники на ретроавтомобилях отправятся в тур по музеям, где им предстоит выполнить задания по экспозициям.

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