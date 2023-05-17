Воевавший за ВСУ чеченский боевик признался в расстреле нескольких украинских солдат

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Чеченский боевик Хусайн Джамбетов, который участвует в спецоперации на стороне украинских военных, признался в убийстве одного из бойцов ВСУ. Об этом стало известно в среду, 17 мая.

По его словам, в марте прошлого года он услышал, как группа военных ВСУ хвасталась убийством чеченских бойцов из спецподразделения «Ахмат» во время выполнения задания в оккупированном поселке Тошковка. После этого Джамбетов, недолго думая, расстрелял этих солдат, убив одного и ранив около трех других военных.

— Я убил за то, что они посягнули на чеченскую честь и кровь, — цитирует чеченского боевика «Военное дело».

Бойцы спецназа «Ахмат» пять дней отражали атаки солдат Вооруженных сил Украины, оказавшись в окружении в районе Белогоровки, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, бойцы спецназа сумели завладеть всей необходимой им информацией, подпустили противника ближе и сумели одолеть его.

По мнению журналиста Яна Хумина, который недавно побывал в городе, украинские военнослужащие не понимают, зачем они сражаются за Артемовск. Обозреватель описал настроение солдат ВСУ как «напряженное, сосредоточенное и обеспокоенное».