Вирусолог Альтштейн рассказал о симптомах энцефалита и боррелиоза

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Российский вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн рассказал о симптомах боррелиоза и энцефалита.

Он напомнил, что боррелиоз и энцефалит — это два совершенно разных заболевания. Вероятность, что при укусе клеща человек заразится и тем, и другим, крайне мала.

Вирусолог отметил, что энцефалит начинается с жара и сильной головной боли. Затем возникает слабость в конечностях, неврологические признаки. В этом случае становится понятно, что начинается повреждение мозга, передает Общественная служба новостей.

Что касается боррелиоза, то при этом заболевании рядом с местом укуса возникает ярко выраженный красное пятно в виде круга.

Ученые Тюменского медицинского университета (ТМУ) сделали новое открытие — они обнаружили три новых вида клещей, которые провоцируют чуму и лихорадку Западного Нила, передает ФАН.

О новых видах клещей в комментарии «Вечерней Москве» рассказала врач-инфекционист Елена Мескина. По ее словам, насекомые способны переносить целый ряд болезней — от энцефалита, риккетсиозы до чумы.