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Приметы и советы

Полиция задержала администраторов Telegram-каналов, которых подозревают в вымогательстве

Степан Жирнов
Происшествия
Полиция задержала администраторов Telegram-каналов, которых подозревают в вымогательстве
Фото: Пресс-центр МВД России

Полиция задержала группу администраторов Telegram-каналов, которых подозревают в вымогательстве. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в среду, 17 мая.

По ее словам, злоумышленники организовали сеть анонимных Telegram-каналов с вызывающими названиями якобы для того, чтобы освещать общественно-политическую обстановку в крупных регионах Российской Федерации. При этом учетные записи администраторов регистрировались на зарубежные сим-карты, в том числе приобретенные на Украине, в Словении, Черногории и Испании.

На самом деле на ресурсах распространялась недостоверная информация, дискредитирующая региональных руководителей и крупных предпринимателей. А за «блок» на негатив администраторы каналов требовали деньги.

Видео: Пресс-центр МВД России

— В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали диджитал-директора PR-агентства, а также заместителя начальника отдела федерального государственного унитарного предприятия. Следом был задержан и профессиональный журналист, который писал тексты, — рассказала Волк.

В их отношении возбудили уголовное дело по статье «Вымогательство». Фигурантов заключили под стражу. В офисах и квартирах подозреваемых проведены обыски.

По подозрению в похожем преступлении были задержаны коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов, бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский (Кузьмин) и журналист Тамерлан Бигаев. Их обвиняют в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

По версии следствия, обвиняемые требовали деньги за удаление негативной информации в Telegram-канале. Подробнее об этой истории — в материале «Вечерней Москвы».

26 апреля суд принял решение оставить фигурантов под стражей до 24 июня.

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