Какие заболевания переносят новые виды «чумных» клещей

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Обнаруженные недавно новые виды клещей могут переносить множество заболеваний: от энцефалита до чумы. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-инфекционист Елена Мескина.

По ее словам, клещи, которые чаще всего встречаются на территории России, являются переносчиками четырех болезней. Речь идет о лихорадке, энцефалите, боррелиозе и гистиоцитозе.

В свою очередь, новые виды клещей встречаются в основном в Сибири и Монголии. Мескина отметила, что эти насекомые относятся к семействам Spinturnicidae и Macronyssidae.

— Spinturnicidae являются переносчиками бартонеллеза. А вот Macronyssidae — целого ряда опасных заболеваний и инфекций. В их числе лихорадка, боррелиоз и даже чума, — рассказала врач-инфекционист.

В то же время, Мескина не исключает, что обнаруженные особи могут переносить риккетсиозы — трансмиссивные острые лихорадочные болезни, напоминающие тиф.

Ученые Тюменского медицинского университета обнаружили три новых вида клещей, которые могут оказаться переносчиками чумы и лихорадки Западного Нила. Инфекционист Сергей Рябов сообщил, что появление этого вида насекомых в Подмосковье маловероятно.

Позднее энтомолог, сотрудник Сколковского института науки и технологий Илья Гомыранов добавил, что появление подобных клещей в Москве практически невозможно. Дело в том, что для этого должна измениться их среда обитания, на что потребуется много времени.

Роспотребнадзор заявил, что выявленные новые виды клещей не нападают на людей. В ведомстве отметили, что также не было зарегистрировано фактов передачи возбудителя вируса млекопитающим.

Ранней весной в столичном регионе начинается период активности клещей. Как защититься от них, что делать при укусе и куда обращаться, «Вечерняя Москва» узнала у врача-инфекциониста Елены Мескиной.