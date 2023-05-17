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Омбудсмен Волынец: Девочке, которую пытались продать в Москве, найдут новую семью

Евгений Силаев
Происшествия
Омбудсмен Волынец: Девочке, которую пытались продать в Москве, найдут новую семью
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Девочку, которую мать пыталась продать в Москве, отдадут в приемную семью, если выяснится, что у нее нет родственников. Об этом в среду, 17 мая, сообщила детский омбудсмен Республики Татарстан Ирина Волынец.

Она отметила, что оснований для возобновления родительских прав матери практически нет. Это связано в том числе и с тем, что женщина будет находиться в местах лишения свободы. Поэтому девочке будут искать приемных родителей.

— По закону та семья, которая хочет усыновить ребенка, заберет его под опеку на первые полгода. А через полгода она уже по закону имеет право его усыновить, — рассказала Волынец телеканалу 360.

Преступление, о котором идет речь, произошло на севере столицы. В японском ресторане на Лобненской улице три женщины попытались продать новорожденного ребенка. Среди злоумышленниц была и мать младенца — 29-летняя москвичка, которая родила девочку 8 мая.

Полицейские задержали женщин с поличным, против них возбуждено уголовное дело. Операция по предотвращению преступления была спланирована заранее. Кроме того, руководство ресторана было проинформировано о проведении оперативных мероприятий.

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