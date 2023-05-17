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Роспотребнадзор проверит сообщения о кофе на грудном молоке в Перми

Евгений Белоусов
Общество
Роспотребнадзор проверит сообщения о кофе на грудном молоке в Перми
Фото: Pexels

Роспотребнадзор проверяет информацию о продаже в Перми кофе на грудном молоке. Об этом в среду, 17 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Реализация такого молока под видом пищевого продукта запрещена. В настоящее время информация управлением проверяется. Подобная деятельность противоречит действующему законодательству, — рассказали в Роспотребнадзоре.

Проверка ведомства была вызвана недавним сообщением в социальной сети «ВКонтакте» о продаже в одной из кофеен Перми «уникального кофе». Напиток, утверждалось в публикации, приготовляется на грудном молоке, которое заведение получает от девяти поставщиков — кормящих мам, передает РИА Новости.

В марте управление Роспотребнадзора по Московской области провело расследование массового отравления в городе Пущино во время спортивных соревнований. Ведомство регистрировало случаи острой кишечной инфекции среди участников соревнований по спортивной гимнастике.

В тот же месяц по факту массового отравления несовершеннолетних в центре Москвы была организована проверка. По данным следствия, во время занятий в одной из школ в центре столицы ученики почувствовали недомогание после питья воды из кулера и обратились за помощью.

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