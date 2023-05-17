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Движение по МКАД на северо-западе Москвы восстановили
Москва, МКАД, 63-й километр Карта всех событий
Движение на МКАД восстановили после ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 17 мая.
— Движение восстановлено, — сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Авария, о которой идет речь, произошла на внутренней стороне 63-го километра МКАД. Водитель автомобиля такси не обратил внимания на затормозившую колонну машин и врезался в иномарку. Инцидент попал на видео.
Еще одно ДТП произошло на северо-востоке Москвы. Водитель автомобиля не заметил ребенка, который перебегал дорогу в неположенном месте, и сбил девочку. Пострадавшую госпитализировали.
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