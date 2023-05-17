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Москвичей пригласили на финальный концерт конкурса патриотической песни «ZА ПОБЕДУ»

Евгений Силаев
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Москвичей пригласили на финальный концерт конкурса патриотической песни «ZА ПОБЕДУ»
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В Центральном академическом театре российской армии 29 мая состоится финальный концерт детского конкурса патриотической песни «ZА ПОБЕДУ».

Организатором мероприятия является Автономная некоммерческая организация «Социально-культурный центр «Герой будущего времени». Поддержку конкурсу оказывает Министерство обороны России. В конкурсе принимают участие дети в возрасте от 7 до 17 лет.

В стенах Музея Победы 18 мая пройдет церемония награждения победителей конкурса «Многонациональная Победа». Кроме того, в рамках мероприятия состоится презентация народного альманаха «Незабытые истории Победы» и сборника «Zа Родину», включивших в себя лучшие работы конкурсантов. Они посвящены подвигам участников Великой Отечественной войны и героизму солдат, участвующих в специальной военной операции.

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