Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

RusVesna: Отряд белорусских наемников ВСУ уничтожен в Артемовске

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Спецоперация на Украине
В мире
RusVesna: Отряд белорусских наемников ВСУ уничтожен в Артемовске
Фото: Минобороны РФ

Российская армия уничтожила в Артемовске сражающихся на стороне Украины наемников из Белоруссии. Об этом в среду, 17 мая, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

— Один боевик погиб, еще четверо пропали без вести. Несколько белорусских нацистов получили ранения, — утверждается в публикации.

Уточняется, что белорусские наемники пытались прорвать в Артемовске фронт на флангах. Все они принадлежали к экстремистскому батальону «Волат», передает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Два французских наемника-неонациста, Гийом Андреони и Алан Винерон, вернувшиеся на родину с Украины, были задержаны во Франции за незаконный провоз оружия. Однако позже выяснилось, что эти наемники расстреляли троих российских бойцов.

Конфликт на Украине практически подошел к концу, несмотря на отчаянную попытку Киева организовать контрнаступление, заявил американский правозащитник Аджаму Барака. Так ли это на самом деле и как обстоят дела с контрнаступлением у ВСУ, «Вечерней Москве» рассказал политолог Юрий Светов.

Белоруссия Украина наемники Россия
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Первую Storm Shadow российские войска уже сбили, очередь за дронами

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Почему мы так любим сказки советских режиссеров

Алексей Кочетков
Алексей Кочетков

Победа Эрдогану дастся нелегко

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Росток редко похож на плод

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Чита-дрита, чита-маргарита: хорошие отношения с РФ и закон гостеприимства — важный алгоритм для Грузии

Александр Лосото
Александр Лосото

И стены помогают: одно из направлений развития медицины — стационары на дому

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Жалкое зрелище: в Сети появился тизер второго сезона сериала «И просто так»

Все мнения
О проекте