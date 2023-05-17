Фото: Минобороны РФ

Российская армия уничтожила в Артемовске сражающихся на стороне Украины наемников из Белоруссии. Об этом в среду, 17 мая, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

— Один боевик погиб, еще четверо пропали без вести. Несколько белорусских нацистов получили ранения, — утверждается в публикации.

Уточняется, что белорусские наемники пытались прорвать в Артемовске фронт на флангах. Все они принадлежали к экстремистскому батальону «Волат», передает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Два французских наемника-неонациста, Гийом Андреони и Алан Винерон, вернувшиеся на родину с Украины, были задержаны во Франции за незаконный провоз оружия. Однако позже выяснилось, что эти наемники расстреляли троих российских бойцов.

Конфликт на Украине практически подошел к концу, несмотря на отчаянную попытку Киева организовать контрнаступление, заявил американский правозащитник Аджаму Барака. Так ли это на самом деле и как обстоят дела с контрнаступлением у ВСУ, «Вечерней Москве» рассказал политолог Юрий Светов.