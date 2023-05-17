Минобороны: Ракетным комплексом «Кинжал» в Киеве было уничтожено пять пусковых установок ЗРК Patriot

Фото: Минобороны РФ

Благодаря удару ракетного комплекса «Кинжал» 16 мая в Киеве было уничтожено пять пусковых установок зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Об этом в среду, 17 мая, сообщили в Минобороны России.

— По достоверно подтвержденным данным, 16 мая в результате удара гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» в городе Киеве были поражены и полностью уничтожены многофункциональная радиолокационная станция, а также пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot производства США, — пишет Telegram-канал «Минобороны России».

Накануне CNN сообщил, что ЗРК Patriot, который был отправлен из США на Украину, получил повреждения в результате российского удара. По результатам изучения повреждений будет принято решение о том, возможен ли его ремонт на месте или потребуется возвращение техники в США.

Минобороны сообщило, что российские военные высокоточными ударами гиперзвукового комплекса «Кинжал» уничтожили украинский ЗРК Patriot в Киеве.

11 мая представители военного ведомства опровергли данные о том, что зенитно-ракетный комплекс Patriot якобы сбил российскую ракету «Кинжал». В ведомстве отметили, что ЗРК не способен перехватывать объекты на скорости, которой достигает снаряд. В связи с этим ракета не могла быть сбита.