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Американский комплекс ЗРК Patriot, который был отправлен из США на Украину, получил повреждения в результате российского удара. Об этом во вторник, 16 мая, передает телеканал CNN.

Согласно имеющейся у телеканала информации, Patriot якобы не уничтожен, а лишь поврежден. По результатам изучения повреждений будет принято решение о том, возможен ли его ремонт на месте или потребуется возвращение техники в США, передает CNN.

Минобороны сообщило, что российские военные высокоточными ударами гиперзвукового комплекса «Кинжал» уничтожили украинский ЗРК Patriot в Киеве.

По мнению бывшего командующего силами НАТО в Европе генерала Бена Ходжеса, чрезмерное давление со стороны западных политиков на украинское правительство может привести к провалу готовящегося контрнаступления ВСУ.

Обозреватели Telegraph Джо Барнс и Роланд Олифант заявили, что новейшее российское вооружение сорвало все планы украинской армии на контрнаступление. Так, активное производство Россией планирующих бомб заставляет командование ВСУ пересмотреть свои планы.