Принц Гарри чуть не повторил судьбу принцессы Дианы из-за папарацци

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Принц Гарри едва не повторил трагичную судьбу своей матери, принцессы Дианы. Машина с принцем, его супругой Меган Маркл и тещей Дорией Рэгланд чуть не попала в аварию из-за преследования журналистов. Об этом в среду, 17 мая, сообщает Sky News.

В ночь с 16 на 17 мая троица возвращалась с ежегодной церемонии вручения премии Ms. Foundation Women of Vision Awards в Нью-Йорке, на которой супруга принца смогла получить награду. После этого за автомобилем королевской семьи началась погоня журналистов.

За это время папарацци едва не сбили нескольких прохожих, несколько раз проскочили перекрестки на красный свет и почти спровоцировали аварию. При схожих обстоятельствах 31 августа 1997 года погибла мать Гарри принцесса Диана.

Представитель пары потребовал от СМИ не распространять снимки, сделанные во время преследования, чтобы не поощрять такое поведение журналистов, передает Sky News.

В марте Гарри признался, что всегда чувствовал себя не таким, как остальные члены королевской семьи. Он добавил, что его мать, принцесса Диана, испытывала то же самое. По его словам, после смерти матери он боялся идти на терапию из-за страха потерять чувства, которые испытывал к своей родительнице.

Книга принца Гарри «Запасной» вышла в свет в начале января этого года. В ней принц рассказал сенсационные подробности своего детства и жизни в королевской семье. Психотерапевт Евгений Фомин объяснил «Вечерней Москве», какие у герцога Сассекского могут быть психологические проблемы в связи с таким провокационным поведением.