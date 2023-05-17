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Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь инспектора ФСИН на юге Москвы

Юлия Курганова
Происшествия
Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь инспектора ФСИН на юге Москвы
Фото: Пресс-служба Госдумы
Москва, Кленовый бульвар Карта всех событий

Следственный комитет возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника ФСИН. Расследование данного дела находится на контроле в прокуратуре Москвы. Об этом в среду, 17 мая, сообщили в Telegram-канале ведомства.

— Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК России «Посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа», — сказано в сообщении.

По данным следствия, вечером 17 мая в квартире дома на Кленовом бульваре 18-летний молодой человек напал с ножом на инспектора ФСИН, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавшего доставили в больницу.

Инспектор прибыл по адресу в рамках контроля соблюдения решения суда. Ранее москвич был отправлен под домашний арест по делу о причинении тяжкого вреда здоровью.

Похожий инцидент случился в ресторане на проспекте Мира. 25-летняя посетительница не захотела оплачивать счет и устроила скандал. Сотрудники заведения вызвали полицию. Как только правоохранители прибыли на место, женщина начала бросать в них посуду, а одному из них расцарапала лицо.

ФСИН Москва Прокуратура Уголовные дела Южный административный округ (ЮАО)
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