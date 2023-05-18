Киссинджер назвал США и КНР наибольшими угрозами миру

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Бывший госсекретарь Соединенных Штатов Генри Киссинджер заявил, что США и КНР являются странами, которые представляют наибольшую угрозу миру.

Он задался вопросом, возможно ли для двух государств установить отношения, способствующие снижению опасности автономно возникающих конфликтов.

— Если два президента встретятся, то надеюсь, что президент США скажет: «Господин президент, крупнейшие опасности для мира сейчас — это мы двое. В том смысле, что у нас есть потенциал уничтожить человечество. Я думаю, что нам нужно договориться между собой, чтобы попытаться избежать такой ситуации», — высказался американский экс-госсекретарь в интервью изданию Economist.

12 мая в Стокгольме состоялась встреча министров стран Евросоюза. На ней обсуждали, помимо спецоперации на Украине, возможность пересмотра отношений с Китаем.

Если Европейский союз введет санкции в отношении китайских компаний из-за возможной связи с РФ, то доверие между Европой и КНР будет разрушено, заявил официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь. По его словам, принятие подобных мер может «обострить раскол и конфронтацию в мире».