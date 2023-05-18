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Приметы и советы

Киссинджер заявил, что Путина нужно воспринимать как персонажа Достоевского

Юлия Курганова
В мире
Киссинджер заявил, что Путина нужно воспринимать как персонажа Достоевского
Фото: Администрация президента РФ

Экс-госсекретарь Соединенных Штатов Генри Киссинджер высказался, что президента РФ Владимира Путина нужно воспринимать как героя писателя Федора Достоевского.

Он порассуждал о двойственности отношений Российской Федерации с Европой. С одной стороны, Москва ощущает от нее опасность, с другой стороны, у нее с Европой уникальные культурные отношения, отметил Киссинджер. По его словам, РФ хочет приобщиться к европейской культуре, и в то же время воспринимает себя в качестве «третьего Рима».

— Путина следует воспринимать как персонажа Достоевского со всеми противоречиями и сомнениями по поводу собственного народа, — заявил бывший американский госсекретарь в интервью изданию Economist.

Также Киссинджер заявил, что США и Китай являются странами, которые представляют наибольшую угрозу миру. Он задался вопросом, возможно ли для двух государств установить отношения, способствующие снижению опасности автономно возникающих конфликтов.

Федор Достоевский Россия США Владимир Путин Европа
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