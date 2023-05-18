Киссинджер заявил, что Путина нужно воспринимать как персонажа Достоевского

Фото: Администрация президента РФ

Экс-госсекретарь Соединенных Штатов Генри Киссинджер высказался, что президента РФ Владимира Путина нужно воспринимать как героя писателя Федора Достоевского.

Он порассуждал о двойственности отношений Российской Федерации с Европой. С одной стороны, Москва ощущает от нее опасность, с другой стороны, у нее с Европой уникальные культурные отношения, отметил Киссинджер. По его словам, РФ хочет приобщиться к европейской культуре, и в то же время воспринимает себя в качестве «третьего Рима».

— Путина следует воспринимать как персонажа Достоевского со всеми противоречиями и сомнениями по поводу собственного народа, — заявил бывший американский госсекретарь в интервью изданию Economist.

Также Киссинджер заявил, что США и Китай являются странами, которые представляют наибольшую угрозу миру. Он задался вопросом, возможно ли для двух государств установить отношения, способствующие снижению опасности автономно возникающих конфликтов.