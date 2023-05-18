Детей с разбившегося в Колумбии самолета нашли живыми через 16 дней после катастрофы

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Военные нашли живыми четырех детей, летевших на разбившемся в начале мая лайнере. Об этом сообщил президент Колумбии Густаво Петро.

— После напряженных поисков мы нашли живыми четверых детей, пропавших без вести в результате авиакатастрофы в Гуавьяре. Радость для страны, — написал он в соцсети Twitter.

По его словам, дети провели в джунглях 16 дней.

Самолет Cessna 206 с семью пассажирами на борту упал в департаменте Какета 1 мая. До обломков лайнера удалось добраться лишь через две недели. Ранее сообщалось об обнаружении тел трех взрослых пассажиров, передает РЕН ТВ.

17 мая легкомоторный самолет Piper-PA28-140 потерпел крушение в Республике Коми. Он зацепился за линию электропередачи и упал около села Усть-Кулум. На борту воздушного судна было два человека.