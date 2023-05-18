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Приметы и советы

Маск извинился за сравнение Сороса с персонажем комиксов «Люди Икс»

Юлия Курганова
В мире
Маск извинился за сравнение Сороса с персонажем комиксов «Люди Икс»
Фото: NASA/Bill Ingalls

Бизнесмен, глава американской компании Tesla Илон Маск извинился за твит, в котором сравнил миллиардера из Соединенных Штатов Джорджа Сороса с персонажем комиксов «Люди Икс» Магнето. Он заявил, что был несправедлив по отношению к предпринимателю.

— Я хочу извиниться за этот пост. Это было действительно несправедливо по отношению к Магнето, — написал Маск в соцсети Twitter.

До этого он высказался, что Сорос ненавидит человечество, и сравнил его с Магнето, противником команды супергероев-мутантов «Люди-Икс». Бизнесмен отметил, что фонды Сороса созданы не с благими намерениями.

Ранее в прессе появилась информация о смерти предпринимателя. Распространялись сообщения о том, что Сорос умер в результате сердечного приступа. В свою очередь миллиардер опроверг эти сообщения.

Это далеко не первый случай, когда Сороса «похоронили». Подобное происходит регулярно на протяжении многих лет. К примеру, издание Reuters в 2013 году написало о его смерти. Тогда агентство даже опубликовало некролог.

Комиксы Извинения Миллиардеры Twitter Илон Маск
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