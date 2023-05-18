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«Заметно подсдала»: врач Аюпова заподозрила проблемы со здоровьем у Долиной

Юлия Курганова
Общество
«Заметно подсдала»: врач Аюпова заподозрила проблемы со здоровьем у Долиной
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Народная артистка РФ Лариса Долина активно ведет социальные сети. На днях певица появилась перед подписчиками при полном параде, но даже плотный слой тонального крема не смог спрятать изъяны на лице артистки. Поклонники увидели у знаменитости большие круги под глазами.

Врач-косметолог Татьяна Аюпова прокомментировала внешний вид Долиной изданию BLITZ+.

— Певица заметно подсдала. Возможно, виной этому является ее плотный график. Как мы отличаем сердечные отеки от почечных? Если они проявляются к вечеру, значит сердце за день перетрудилось. А если утром — значит проблемы с почками. Здесь похоже на то, что щитовидка очень плохо работает. Есть признаки и возрастного гипогонадизма (нарушение функции яичников), — заявила она.

Долина, ставшая победительницей шоу «Три аккорда» на Первом канале, ответила хейтерам на призывы убрать ее из передачи.

По мнению многих пользователей, артистка совершенно не подходила по формату для данного шоу. «Наглая старая мумия! Ей удалось даже Новикова смутить своей наглостью. Она так же подходит шансону, как Кортункова балету», — писали недовольные зрители под выпусками.

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