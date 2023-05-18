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Приметы и советы

Неврологи заявили, что в 2030 году число смертей от инсульта может достичь пяти миллионов

Юлия Курганова
Общество
Неврологи заявили, что в 2030 году число смертей от инсульта может достичь пяти миллионов
Фото: Пресс-служба Госдумы

Число годовых смертей от инсульта во всем мире может увеличиться до пяти миллинов к 2030 году. Об этом сообщила Американская академия неврологии.

В ходе работы медики проанализировали данные «Всемирного обмена данными о здоровье» за ​​1990–2019 годы. По мере роста населения в мире число смертей от ишемического инсульта выросло с 2,04 миллиона в 1990 году до 3,29 миллиона в 2019 году. Но частота инсультов уменьшилась с 66 инсультов на 100 тысяч человек в 1990 году до 44 инсультов на 100 тысяч человек в 2019 году.

— Это снижение частоты инсультов означает, что общее увеличение числа инсультов во всем мире в основном связано с ростом и старением населения, — пояснила одна из авторов исследования из Университета Тунцзи в Шанхае Лизе Сюн.

Также было названо семь основных факторов риска инсульта: курение, диета с высоким содержанием натрия, высокое давление, высокий уровень холестерина, дисфункция почек, высокий уровень сахара в крови и ожирение.

Исследователи провели экстраполяцию для прогнозирования количества смертей в 2020–2030 годы. По их прогнозам, инсульт приведет к 4,9 миллионам смертей в 2030 году, передает «Газета.ру».

Более 45 процентов взрослых страдают повышенным артериальным давлением. Гипертония является одним из самых распространенных заболеваний сердечно-сосудистой системы. О методах профилактики данного заболевания рассказала главный внештатный специалист кардиолог Минздрава Московской области Мария Глезер.

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